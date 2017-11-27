Monday, November 27, 2017
    .
    • .

Маленькі патріоти України привітали гвардійців та подарували власноруч зроблені дарунки

Деталі
листопада 27, 2017

Військовослужбовці 9-го полку завітали в гості до Запорізької гімназії №6, де їх привітали вихованці навчального закладу з нагоди минулого свята – Дня Гідності та Свободи.


Діти разом з батьками подарували військовослужбовцям, зроблені власноруч, маскувальні сітки та листівки з привітаннями. Учні 3-го класу написали щирі та теплі побажання воїнам Національної гвардії України, які зараз несуть службу у зоні АТО.
Керівництво 6-ої Запорізької гімназії вже не один рік співпрацює з військовою частиною 3029 та регулярно надає їй підтримку та допомогу. Спільно з учбовим закладом влаштовуються заходи з військово-патріотичного виховання, а батьки з дітьми роблять гвардійцям вкрай важливі та корисні подарунки.
Командування 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України висловлює щиру подяку керівництву гімназії, батькам та дітям, за їх підтримку та любов до України. Завдяки такій співпраці ми можемо бути впевнені у світлому майбутньому нашої держави.
«Дякуємо вам, наші любі захисники, за те що ви нас захищаєте. Ці дарунки – знак нашої підтримки, зроблені від щирого серця наших дітей та їх батьків. Нехай вас оберігає Бог та супроводжує удача…» - привітала військовослужбовців вчителька 3-А класу Ельвіра Олексіївна Григоровська.

 


Олег Соловйов

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large97

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 