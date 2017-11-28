Запоріжці вшанували пам'ять зморених голодом земляків

Запоріжці разом із усією Україною вшанували пам'ять загиблих від Голодомору. Так, біля пам’ятника жертвам цієї страшної трагедії
надвечір зібралися сотні запоріжців, у тому числі й представники обласної і міської влади, громадських організацій і об’єднань. Заупокійну літію відслужили священнослужителі різних конфесій. Підніжжя пам’ятника запоріжці услали пшеничними колосками, квітами і свічками, які ще довго кидали відблиски у вечірній пітьмі і пам’яті запоріжців…
Швидко, легко й безкоштовно
Політика | Економіка | Культура | Суспільство | Наука & Технології | Спорт | Здоров’я