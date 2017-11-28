Запоріжці вшанували пам'ять зморених голодом земляків

Деталі листопада 28, 2017

Запоріжці разом із усією Україною вшанували пам'ять загиблих від Голодомору. Так, біля пам’ятника жертвам цієї страшної трагедії

надвечір зібралися сотні запоріжців, у тому числі й представники обласної і міської влади, громадських організацій і об’єднань. Заупокійну літію відслужили священнослужителі різних конфесій. Підніжжя пам’ятника запоріжці услали пшеничними колосками, квітами і свічками, які ще довго кидали відблиски у вечірній пітьмі і пам’яті запоріжців…