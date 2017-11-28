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У Пришибі вшанували спротив колективізації

Деталі
листопада 28, 2017

Напередодні Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні  на залізничній станції Пришиб у Михайлівському району відбулося відкриття

першої в області інформаційної дошки, присвяченої народному спротиву сталінській колективізації наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років. Вшанувати пам’ять борців за волю прийшли представники влади, школярі, місцеві жителі. Присутні вшанували хвилиною мовчання мільйони вбитих голодом українців,  до пам’ятного знака жертвам голодоморів поклали квіти.Найближчими роками також планується встановити пам’ятні знаки, присвячені народному спротиву колективізації, у Михайлівці, Любимівці та інших населених пунктах району, де відбувалися народні протести проти радянської влади.

 

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