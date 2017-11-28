Військова частина 3029 відзначилась на першому обласному фестивалі «З вірою в Україну!»

Деталі листопада 28, 2017

25 листопада, у Запорізькому палаці культури «Орбіта» започаткували новий обласний фестиваль патріотичного спрямування. Ініціаторами та

організаторами заходу виступила громадська організація «Запорізьке обласне об’єднання інвалідів та ветеранів АТО».

Інструментальний оркестр та вокально-інструментальний ансамбль «3029» 9-го полку оперативного призначення прийняли участь у патріотичному фестивалі. Оркестр виконав популярні серед військовослужбовців композиції, такі як «Маруся, раз, два, три…», а гурт «3029» вразив зал своїми ліричними каверами «Скрябіна» та власними хітами. Прийшли подивитись концерт школярі, студенти та звичайні громадяни міста Запоріжжя, вхід був вільний.

Фестиваль відбувся вперше, з метою патріотичного виховання та популяризації української національної творчості. Його задумано як соціальний проект у рамках обласної програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах, «Назустріч людям» на 2015-2019 роки.

Так як фестиваль відбувся уперше, організатори прийняли рішення не визначати кращих, або переможців, а нагородити всіх учасників пам’ятними грамотами.

«Чудовий захід! Приємно виступати на одній сцені з такої кількістю талановитих українців. Сподіваюсь, що такий захід буде щорічними, а й може і частішим, та сприятиме патріотичному вихованню нашої молоді..» - поділився вокаліст гурту «3029» старший солдат Артур Гнидин.

Багато позитивних вражень залишив цей фестиваль, об’єднавши навколо себе більше 10-ка талановитих творчих колективів, які люблять Україну і діляться своєю любов’ю з іншими, допомагаючи таким чином тим, хто потребує підтримки.



Олег Соловйов