Фахівці вимагають поновити державне фінансування програм з охорони лісів

Деталі листопада 30, 2017

Представники трудових колективів лісогосподарських підприємств області мітингували на площі Героїв ( перед будівлею Запорізької обласної ради) у Запоріжжі, щоб захистити ліси південно-східного регіону України. Учасники акції сподіваються привернути увагу депутатів Запорізької обласної ради до проблеми відновлення фінансування державних програм з підтримки лісогосподарських підприємств за рахунок коштів держбюджету. Аналогічні мітинги пройшли по всій країні. Всеукраїнська акція лісників покликана підняти громадськість на боротьбу за збереження лісового фонду України.

Вже другий рік поспіль держава не фінансує роботи з охорони, захисту лісів і створенню нових лісових насаджень. В результаті чого, більше 76 тис га лісів Запорізької області знаходяться практично без охорони від пожеж, без захисту від шкідників і хвороб. Також, через те, що немає належного контролю з боку лісової охорони, кількість самовільних порубок деревини останнім часом значно збільшилася. Працівники лісогосподарських підприємств, сподіваючись, що держава зверне увагу на проблеми галузі, підписали звернення на ім'я голови обласної ради про сприяння поновленню державного фінансування програм з охорони лісів.