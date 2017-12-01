Володимир Буряк поділився досвідом впровадження інновацій з мерами інших міст

Деталі грудня 01, 2017

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк перебуває в Києві, де бере участь в роботі Міжнародного саміту мерів. Захід

присвячений інноваціям та технологіям, які змінюють життя жителів міст на краще. На прохання журналістів, Володимир Буряк розповів про цілі саміту, а також причини своєї участі в ньому.

Міський голова зазначив, що сьогодні перед міською владою будь-якого міста стоїть багато завдань. Вони стосуються ремонту доріг, житлового фонду, фінансування шкіл, дитячих садків багато чого іншого. Здавалося б, у місцевої влади є більш нагальні завдання, ніж впровадження інноваційних технологій.

- Багато хто може сказати, що, може, і не треба зараз впроваджувати нові технології. Зараз люди хочуть, щоб даху не текли, щоб у дворі було чисто і так далі. Це необхідно робити, і це в Запоріжжі робиться. Але якщо ми будемо зациклюватися тільки на сьогоденних проблемах, то у нашого міста не буде майбутнього, не буде розвитку, - сказав Володимир Буряк.

Міський голова підкреслив, що кожне місто має розвиватися. Необхідно покращувати якість життя для городян в місті. Це головне завдання місцевої влади, яке можна вирішити завдяки використанню найбільш передових практик, впровадженню інновацій та сучасних технологій.

Запоріжжя рухається в цьому напрямку, але поки знаходиться на початку шляху. Прикладом цього є програма «Безпечне місто», яка реалізується в Запоріжжі, підготовка до будівництва сучасного терміналу в Міжнародному аеропорту «Запоріжжя».

- Цього року ми виділили кошти на початок реалізації програми «Безпечне місто». Проведено торги для визначення підрядника, вибору необхідного обладнання. У наступному році фінансування програми буде продовжено, - зазначив Володимир Буряк.

Програма «Безпечне місто» сприятиме зниженню рівня злочинності, профілактиці правопорушень. Але в місті йде і інша робота, спрямована на розвиток. Реалізується програма «Запорізький трамвай», в цьому році стартує будівництво сучасного пасажирського терміналу в аеропорту.

Відзначимо, міський голова також прокоментував участь у Міжнародному саміті мерів на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук»