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На Запоріжжі поліцейські зустрілись зі студентами

Деталі
грудня 01, 2017

У рамках міжнародного тижня права правоохоронці та студенти Мелітопольського Таврійського державного агротехнологічного університету

поспілкувались на актуальні правові теми.

 

29 листопада працівники превенції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції Запорізькій області зустрілись зі студентами Таврійського державного агротехнологічного університету.
Близько 50 студентів активно ставили запитання та цікавились правами і обов’язками молоді. Не оминали й питання відповідальності за скоєння різних видів правопорушень.
Особливу увагу поліцейські приділили боротьбі з насильством в різних сферах життя, а також питанням нетерпимого відношення до нього.

Нагадаємо, на Запоріжжі поліцейські долучилися до всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"

Відділ комунікації поліції Запорізької області
  

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