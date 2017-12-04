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Демобілізація неменуча

Деталі
грудня 04, 2017

29-го листопада, 9-ий полк оперативного призначення знову проводжає додому військовослужбовців строкової служби, які відслужили півтора року.


Сьогодні 18 мужніх бійців з Дніпровської, Черкаської та Миколаївської областей завершили свій військовий шлях та вже чекають своїх поїздів додому. Перед звільненням з гвардійцями провели анонімне опитування щодо умов служби в резерві та бесіду по вирішенню усіх необхідних питань. Потім розпочались урочистості у ході яких бійцям подякували за сумлінну службу, вручили військові квитки, службові характеристики та нагородили почесними грамотами і присвоїли чергові звання.
«Сьогодні насправді визначний день для кожного, хто вертається до дому. Ми пройшли цей шлях, і впевнено можемо сказати – воно того варте!» - відмітив молодший сержант Сергій Гонтовий.
Після завершення урочистостей хлопці попрощались зі своїми товаришами, офіцерами і друзями та з високо піднятою головою відправились у рідні края.

 


Олег Соловйов

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