Запоріжці звернулися до Володимира Буряка за допомогою в ремонті покрівель

Деталі грудня 04, 2017

Міський голова Володимир Буряк провів сьогодні черговий особистий прийом громадян. Під час подібних заходів запоріжці традиційно звертаються за допомогою

у вирішенні важливих для них проблем. Це питання, пов'язані з роботою житлово-комунального господарства, громадського транспорту, ремонтом доріг, благоустроєм міста і так далі.

Цього разу найбільш «популярним» було питання про ремонт покрівель. При цьому в двох випадках городяни намагаються вирішити цю проблему вже давно. Однак численні звернення результатів не дали. Все обмежилося отриманням численних відписок.

Так покрівлю над однією з квартир в будинку по вулиці Незалежної України, 54 мешканці просили відремонтувати ще в 2016 році, потім в 2017 році. За їх словами, ремонтні роботи необхідно виконати в найкоротші терміни, щоб будинок міг спокійно пережити зиму зі снігопадами.

Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради Сергій Польовий повідомив, що поточний ремонт покрівлі був запланований на третій квартал 2017 року. Однак він так і не був виконаний. На сьогодні КП «Запорожремсервіс» обіцяє виконати ремонтні роботи, коли дозволить погода.

- Вже на наступному тижні роботи повинні бути розпочаті. За тиждень ремонт має бути завершений. Тримайте це питання на особистому контролі, - заявив Володимир Буряк, звертаючись до директора департаменту з управління ЖКГ міськради Сергія Польового.

У будинку по вулиці Гоголя, 163а покрівля потребує капітального ремонту. Проектна документація підготовлена, але торги по цьому об'єкту не відбулися. Тепер капітальний ремонт переноситься на наступний рік. Однак мешканців однієї з квартир хвилює питання, що будинок залишиться взимку з дахом, який тече.

В ході особистого прийому представники керуючої компанії «Місто для людей Запоріжжя» пообіцяли в найближчі дні виконати вибірковий ремонт найбільш проблемних ділянок шиферного даху. Необхідні матеріали вже закуплені.

- Таким чином, рішення прийнята. Керуюча компанія виконує вибірковий ремонт даху. У той же час покрівля цього будинку повинна бути включена в список першочергових капітальних ремонтів на 2018 рік, - зазначив Володимир Буряк.