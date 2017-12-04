Триває навчання спеціалістів-артилеристів Національної гвардії України

Деталі грудня 04, 2017

З 27-го жовтня на базі Запорізького Національного Технічного Університету тривають навчання спеціалістів артилерії НГУ, вже другий місяць бійці 9-го полку

оперативного призначення поглиблено вдосконалюють свої навички та вміння.

Заняття проводяться під керівництвом офіцерів запасу артилерії Збройних Сил України. Метою навчання є підвищення професійної кваліфікації і покращення фахових та посадових здібностей гвардійців, які у подальшому зможуть обіймати командирські посади.

На протязі навчального курсу, артилеристи отримують масу теоретичних та практичних знань, від заходів безпеки та умов виконання вправ до вивчення побудови техніки. Командири протитанкових гармат та гаубиці Д-30 відпрацьовують виконання основних команд та нормативів з пристрілки та ураження цілі, заряджання, стрільби на ураження, побудови паралельного віяла та орієнтування гармат батареї в основному напрямку зміни дальності та напрямку стрільби.

Гвардійці вдосконалюють свої навички управління вогнем батарей та дивізіонів на малому артилерійському полігоні, так званому МАПі. Вимірюють дальність за допомогою сітки бусолі, біноклю та квантового далекоміра. А мінометні розрахунки покращують свої здібності до вивірки прицільних приладів, розгортання вогневої позиції та ведення вогню.

«У нас ще цілий місяць інтенсивних занять, - зазначив старший солдат Владислав Бондаренко. – Але ці заняття насправді дають позитивний результат та бажання займатися цією справою.»



Олег Соловйов