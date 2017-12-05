В Україні припиняють виробництво автівок марки Lanos

Деталі грудня 05, 2017

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод більш не вироблятиме автомобілів моделі Lanos. Потужності

ЗАЗ затребувані на авторинку лише на 10-15%. Попит на автомобіль Lanos знизився, а кількість ввезених не розмитнених дешевих «євроблях» – збільшилась. Відтак, виробництво авто цієї моделі зупинили. Надалі Запорізький автомобілебудівний завод планує сконцентруватися на випуску комерційної техніки, повідомили в прес-службі корпорації «УкрАВТО».

Довідка «ЗП»: Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) – найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію “УкрАВТО”. Корпорація є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва, а також власником контрольного пакету акцій ЗАТ “ЗАЗ”. У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.