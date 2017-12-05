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Шановні захисники Батьківщини!

Деталі
грудня 05, 2017

Прийміть привітання із Днем Збройних сил України!

 

Українська армія змінюється, росте міць та професіоналізм українських військових. Ви – гордість народу, надія на захист, запорука стабільності і безпеки держави.

Щира подяка учасникам АТО, які сьогодні віддано боронять східні кордони України. Низький уклін подвигу наших земляків, які положили життя за рідну землю. Пам’ять про героїв – назавжди залишиться невимовним болем в наших серцях.

Сьогодні як ніколи важливо зберігати єдність, підтримувати українських військових задля відновлення миру, для процвітання нашої Батьківщини.

Від імені всього депутатського корпусу Запорізької обласної ради, бажаю захисникам звитяги і сумлінності у виконанні військового обов’язку, злагоди та добробуту у родинах і міцного здоров’я. Нехай береже вас Господь, а ваші сім’ї та весь український народ відчувають себе під надійним захистом.

З повагою Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак

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