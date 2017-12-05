Готовність до стихійного лиха взимку

Деталі грудня 05, 2017

Питання готовності до можливих складних погодних умов знаходяться на постійному контролі облдержадміністрації Комплексний план підготовчих

заходів з попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Запорізької області в осінньо-зимовий період 2016/17 років виконано. Проведено уточнення карт-схем зон можливого виникнення на території області надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі сніговими заметами та ожеледицею, визначено 85 ділянок автомобільних доріг державного та регіонального значення загальною протяжністю 160,1 км, на яких найбільш імовірні утворення транспортних заторів унаслідок снігових заметів та ожеледиці; 20 місць відстою важковантажної автомобільної техніки у період сильних снігових заметів та ожеледиці, на яких будуть розгорнуті пункти обігріву та харчування; 317 найуразливіших об'єктів забезпечення життєдіяльності населення і соціально - побутової сфери, на яких вжито додаткові заходи щодо забезпечення їх безаварійної роботи, зокрема це 40 навчальних закладів, 86 установ охорони здоров'я, в яких цілодобово знаходяться люди, 68 об'єктів водопостачання і водовідведення, 45 об'єктів теплопостачання і 78 об'єктів енергопостачання. За попередньою інформацією, в містах і районах області в період пониження температури планується розгорнути 257 стаціонарних пунктів обігріву. Для попередження загибелі людей від переохолодження планується створити 137 груп соціальних патрулів. Загалом по області може бути орієнтовно залучено 2331 одиниця техніки та обладнання, а також 4645 осіб, у тому числі на чергуванні - 1179 осіб.