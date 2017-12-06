Wednesday, December 06, 2017
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Шановні депутати та працівники органів місцевого самоврядування!

Деталі
грудня 06, 2017

Від щирого серця вітаю вас із професійним святом!

Цей день об’єднує всіх людей, що мають

активну громадянську позицію. Ви є лідерами українців, які за призванням працюють на благо нашої держави.
Саме Ви найбільш наближені до людей. Ви щоденно переймаєтесь розвитком територій, жителі яких довірили Вам своє майбутнє. Звичайно, це вимагає не тільки певних навичок, а і чималої відповідальності.
Сьогодні увага всієї України прикута до голів об’єднаних територіальних громад. Адже, завдяки проголошеній Петром Порошенком реформі децентралізації влади, саме представники влади на місцях отримали дієвий інструментарій для розвитку власних територій. Впевнений, завдяки людям які вірять у майбутнє нашої держави та щирим патріотам своєї землі Україна процвітатиме.  І пишатись державою та тими, хто її розбудовує будуть наші діти.
З нагоди професійного свята я бажаю всім хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, а також народним обранцям віри в майбутнє України та здійснення всіх планів на благо нашої держави.

 

З повагою,
Голова облдержадміністрації
Костянтин Бриль

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