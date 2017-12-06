У Запорізькій області розпочалася контрольна перевірка стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення

Деталі грудня 06, 2017

5 грудня у Запорізькій ОДА відбулось офіційне відкриття роботи комісії щодо здійснення контролю за виконанням вимог законів, нормативно-правових

актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб області та ефективність функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту.

Участь у нараді взяли директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України генерал-майор служби цивільного захисту Олександр Щербаченко, директор Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Володимир Шлея, члени комісії ДСНС України, керівництво ГУ ДСНС області та особовий склад оперативно-рятувальної служби, керівники місцевих органів влади та самоврядування.

Учасники обговорили мету та основні завдання контрольної перевірки, специфіку роботи, заплановані заходи до виконання, які будуть здійснені протягом 5-14 грудня на території визначених районів з практичним відпрацюванням ввідних та перевірки готовності служб цивільного захисту до дій за призначенням. Так, для перевірки оперативного реагування на можливі НС, комісією планується перевірити роботу органів управління цивільного захисту у Запоріжжі, Енергодарі, Бердянську та Бердянському районі, Токмаку та Токмацькому районі.

Наразі, комісія працює в обласній державній адміністрації та перевіряє Департаменти охорони здоров’я, освіти та науки, цивільного захисту населення.

«Основною метою запланованих заходів є контроль за усуненням недоліків комплексної перевірки, яка відбулася у Запорізькій області у 2015 році. Адже, злагоджена робота органів управління цивільного захисту – є однією із складових захисту держави, в цілому. Члени комісії максимально намагатимуться надати методичну допомогу керівникам на місцях аби упередити можливе виникнення надзвичайних ситуацій, для запобігання травмуванню та загибелі населення, особливо в осінньо-зимовий період, а також значних матеріальних втрат. Варто згадати надзвичайні ситуації останнього періоду, одна з яких виникла у Калинівці Вінницької області. Саме завдячуючи оперативній роботі всіх органів територіальної підсистеми вдалося вчасно евакуювати населення та вжити відповідні заходи для ліквідації НС.» - зазначив директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України генерал-майор служби цивільного захисту Олександр Щербаченко.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області