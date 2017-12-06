Завершено розчистку великого озера в парку «Дубовий гай»

Деталі грудня 06, 2017

Наприкінці листопада підрядники завершили очищення великого озера в парку «Дубовий гай». 30 листопада результати роботи перевірила сертифікована

організація. Для цього використовували спеціальний ехолот. 4 грудня комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай» отримало офіційний документ, так звану виконавчу зйомку об'єкта, який підтвердив, що розчищення озера виконано у повній відповідності з проектом. Про це повідомив сьогодні міському голові Володимиру Буряку в. о. директора «Дубового гаю» Олег Комаренко.

- Головне, що очищення великої водойми завершили до заморозків. Саме таке завдання було поставлене. Якби терміни були порушені, то у випадку різкого похолодання озеро б просто замерзло. Закінчення робіт у цьому році стало б неможливим. Тепер стоїть завдання завершити встановлення системи аерації та насичення води озера киснем, впорядкувати територію, на якій були змонтовані фільтруючі басейни, - зазначив Володимир Буряк.

Перша виконавча зйомка озера була виконана у двадцятих числах листопада. В результаті були виявлені невеликі недоробки, які підрядник усунув. Після цього була проведена повторна зйомка, за результатами якої можна казати про завершення робіт.

За словами Олега Комаренка, фільтруючі басейни вже демонтовані. Виконано вивезення мулу, який залишився після очищення води. Значна частина цього мулу розсипана в низинах, впадинах на території парку. Подібний мул є біологічно насиченим компонентом, фактично добривом, що сприяє зростанню зелених насаджень.

- Зараз монтується система аерації озера і насичення його води повітрям. Це можна робити і в холодну погоду. Ця система призначена для запобігання застою води в великій водоймі парку. Також підрядник за умовами договору повинен впорядкувати територію, на якій було змонтовано фільтруючі басейни, - повідомив Олег Комаренко.

Загальна протяжність великої водойми у головному міському парку становить 680 метрів. Роботи по її очищенню стартували наприкінці серпня. Цьому передував підготовчий етап, коли монтувалися необхідне обладнання, трубопроводи. Міський голова Володимир Буряк постійно контролював хід робіт, провів у «Дубовому гаю» кілька виїзних нарад. Міський голова встановив чіткі терміни завершення робіт.

Для очищення озера використовувалися два земснаряда, за допомогою яких відкачували воду разом з мулом. Відзначимо, товщина мулу в озері спочатку становила близько двох з половиною метрів.

Мул з водою направляли по змонтованих трубопроводах у фільтруючі басейни (геопули) для зневоднення. Для очищення води використовувався спеціальний коагулянт. Після очищення воду повертали у водойму. Мул сушили за допомогою реагенту. Препарат підібрали з таким розрахунком, щоб мул надалі можна було застосовувати в якості добрива.

Цікавий факт, крім мулу під час розчищення з озера витягували і численне побутове сміття. Було зібрано і вивезено понад 21 тонну сміття. Нагадаємо, розчищення великого озера є лише частиною робіт з розвитку парку «Дубовий гай». У 2016 році була завершена очистка маленького озера. В цьому році в парку побудована каналізація, якої раніше не було. У 2017 році проведено Всеукраїнський конкурс для вибору кращої концепції розвитку парку «Дубовий гай».