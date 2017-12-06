Тендітні, але незламні

Деталі грудня 06, 2017

Оборонна міць держави для України є пріорітетом. Актуальне питання рівних прав і можливостей жінок у військовій сфері обговорювали

на Першому Українському Жіночому Конгресі 22 – 23 листопада в Києві Міністр оборони Степан Полторак, бригадна генералка Збройних Сил США Дон Дескінс, генерал-бригадирка, начальниця штабу Армії Норвегії Інґрід Ґ’єрде, Євгенія Гілмартін, полковниця Американських сухопутних військ, перша жінка-миротворець в Україні, Третя Секретарка Оборонної Секції Місії України при НАТО Валерія Парада. Міжнародні гості відзначили, що після розширення можливостей для жінок служити в армії багато жінок підписали контракт зі Збройними силами, мають можливість самореалізуватися, отримувати підвищення по службі, зміцнювати оборонну здатність країни.

Перше питання, яке задали на Конгресі Степану Полтораку – коли в Україні буде жінка-генерал? В нашій державі ґендерні стереотипи заважають жінкам служити в армії, а особливо підвищенню по службі. Зокрема, Валерія Парада, перша жінка-миротворець в Україні з 20-річним військовим досвідом у Лівані, Іраці, Косово, зоні АТО мала отримати звання «полковник» ще рік тому. Після привернення уваги до проблеми просування жінок на військовій службі Степан Полторак одразу ж на Конгресі заявив, що він підготує наказ щодо присвоєння їй чергового звання «полковник». В українській армії є жінки, гідні стати генералами. Але їх заслуги не помічають, не сприяють підвищенню по службі.

Допоки риторичним залишається питання, якби в українській армії серед генералів були жінки, чи були б такі гострі проблеми з військовою амуніцією та технікою, харчуванням, медичним обслуговуванням?

Ґендерний моніторинг було здійснено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.

Жінки в Збройних силах держав світу

США

В Збройних силах США – жінка-генерал Лорі Робінсон вперше стала Командувачем Об'єднаного командування збройних сил Сполучених Штатів – Північне командування (USNORTHCOM) та Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD). До цього була чотиризірковим генералом.

Серед чотиризіркових генералів – 25% жінок - три жінки – Енн Данвуді, Жанет Вольфенбаргер, Мішель Ховард (в армії США може бути лише 12 чотиризіркових генералів). Ці звання жінки стали отримувати з 2008 року.

В армії США на дійсній військовій службі – близько 60 жінок-генералів.

Перша жінка-генерал була призначена в 1970 р.

Жінки складають близько 14% американських військовослужбовців.

Жінки-військові мають змогу обирати, коли народжувати дітей та повертатися до роботи.

Європа

У Норвегії в 2009 році призначили першу жінку-генерала Крістін Лунд, на початку 2017 року Військово-Повітряні Сили Норвегії очолила жінка – генерал Тоньє Скіннарланд.

У Швеції з 2012 і в Німеччині з 2013 року Міністр оборони – жінки, у Норвегії – попередній і діючий Міністр оборони – жінки.

У армії Чехії в 2017 році жінка вперше стала генералом.

Україна

В Україні немає жінок-генералів.

Жінки складають менше 10% військовослужбовців Збройних Сил України.

Лише з 2016 року жінки отримали можливість офіційно працювати на 63 військових спеціальностях, раніше заборонених, а це, в першу чергу, соціальний захист.