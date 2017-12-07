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«Виконайте Указ Президента – завершіть декомунізацію топонімів із вшануванням Героїв АТО!»

Деталі
грудня 07, 2017

Читач і передплатник  нашої газети, 53-річний Сергій Іваненко  із Запоріжжя закликає керівників міста і області звернути увагу на факти

неналежного виконання заходів декомунізації і  негайно виправити  ситуацію.
 «У Запоріжжі, на Верхній Хортиці, колишня вулиця Шушенська вже давно перейменована на вул. Героїв 37-го батальйону. Але жодним чином це не позначилося на вказівниках, розміщених на будівлях на цій вулиці. Прикро, що навіть  державні  й комунальні установи і заклади, такі як відділення міграційної служби, редакція газети «Червоний промінь, та інші досі розміщуються за старим вказівником. Між тим, люди, які їх відвідують, мусили б знати про наших ГЕРОЇВ», - певен Сергій Іваненко.
 Також він обурений і тим, що  перевізники на громадському транспорті  також не змінили вивіски на своїх маршрутах.  Зокрема, досі  43-я маршрутка возить своїх пасажирів  вулицею Косигіна, яка насправді носить ім’я Героя України Богдана Завади.
«На цих вулицях потрібно встановити відповідні інформаційні таблички, щоб люди знали, чиї імена носять їх вулиці», - пропонує Сергій Іваненко.
Наш читач наводить й інші приклади нехтування заходами декомунізації, звертаючи увагу на факти наявності на офіційних будівлях символів комуністичного ладу – зірки, серпа, молота, тощо.
«Я прошу керівників територій звернути увагу на всі ці моменти. Адже вони значним чином впливають на світогляд запоріжців. Маємо обов’язок перед своїми захисниками, які  боронять нашу незалежність і наш спокій  в АТО  - шануймо їх високу жертовність. Не можна їм стріляти в спину!», - закликає  Сергій Іваненко.

 

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