Деталі грудня 07, 2017

Читач і передплатник нашої газети, 53-річний Сергій Іваненко із Запоріжжя закликає керівників міста і області звернути увагу на факти

неналежного виконання заходів декомунізації і негайно виправити ситуацію.

«У Запоріжжі, на Верхній Хортиці, колишня вулиця Шушенська вже давно перейменована на вул. Героїв 37-го батальйону. Але жодним чином це не позначилося на вказівниках, розміщених на будівлях на цій вулиці. Прикро, що навіть державні й комунальні установи і заклади, такі як відділення міграційної служби, редакція газети «Червоний промінь, та інші досі розміщуються за старим вказівником. Між тим, люди, які їх відвідують, мусили б знати про наших ГЕРОЇВ», - певен Сергій Іваненко.

Також він обурений і тим, що перевізники на громадському транспорті також не змінили вивіски на своїх маршрутах. Зокрема, досі 43-я маршрутка возить своїх пасажирів вулицею Косигіна, яка насправді носить ім’я Героя України Богдана Завади.

«На цих вулицях потрібно встановити відповідні інформаційні таблички, щоб люди знали, чиї імена носять їх вулиці», - пропонує Сергій Іваненко.

Наш читач наводить й інші приклади нехтування заходами декомунізації, звертаючи увагу на факти наявності на офіційних будівлях символів комуністичного ладу – зірки, серпа, молота, тощо.

«Я прошу керівників територій звернути увагу на всі ці моменти. Адже вони значним чином впливають на світогляд запоріжців. Маємо обов’язок перед своїми захисниками, які боронять нашу незалежність і наш спокій в АТО - шануймо їх високу жертовність. Не можна їм стріляти в спину!», - закликає Сергій Іваненко.