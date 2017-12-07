Запоріжці зібрали 56,5 мільйона гривень на допомогу захисникам України

Деталі грудня 07, 2017

За дорученням голови облдержадміністрації Костянтина Бриля начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної

роботи апарату ОДА Олексій Караулов прозвітував щодо надання допомоги в 2017 році військовим частинам, правоохоронним органам, силовим структурам, забезпечення заходів призову та мобілізації, підтримки жителів області, які проходять військову службу чи брали участь в АТО.

Так, у 2017 році військовим структурам та правоохоронним органам була надана допомога на загальну суму 56 мільйонів 515 654 гривні. Сюди увійшли кошти, які виділялися за обласними програмами, програмами районів та міст обласного значення, ОБФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області», а також допомога, надана підприємствами, установами та організаціями регіону.

Насамперед підтримка надавалася військовим частинам з переліку Указу Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України». До цього переліку входять:

- військова частина А1978 ЗСУ (55 окрема артилерійська бригада) – допомога на загальну суму 597 тисяч 449 гривень;

- військова частина А3840 ЗСУ (25 авіаційно-транспортна бригада м. Мелітополь) – допомога на загальну суму 50 тисяч гривень;

- військова частина А3137 ЗСУ (37 мотопіхотний батальйон) – допомога на загальну суму 30 тисяч гривень;

- військова частина А3220 ЗСУ (46 окремий батальйон спецпризначення «Донбас – Україна») – допомога на загальну суму 133 тисячі 200 гривень;

- військова частина А2189 ЗСУ (2316 радіотехнічний батальйон) – допомога на загальну суму 504 тисячі 560 гривень;

- військова частина 3033 НГУ – допомога на загальну суму 3 мільйони 303 тисячі 870 гривень;

- військова частина 3029 НГУ – допомога на загальну суму 2 мільйони 541 тисяча 701 гривня;

- військова частина 3026 НГУ – допомога на загальну суму 323 тисячі 210 гривень;

- Бердянський прикордонний загін (військова частина 1491) – допомога на загальну суму 2 мільйони 384 тисячі 453 гривні.

Загальна сума допомоги військовим частинам із переліку Указу Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» склала 9 мільйонів 868 тисяч 442 гривні.

Проте не оминули увагою і тих військовослужбовців, які не увійшли до переліку Президентського Указу. Тож спільними зусиллями обласних програм, програм РДА та міст обласного значення, ОБФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області», а також підприємств, установ та організацій регіону було зібрано 3 мільйони 273 тисячі 539 гривень. Ці кошти були витрачені на потреби таких формувань: військова частина А2176 ЗСУ (відділ спеціального призначення Військової служби правопорядку «САРМАТ»); військова частина А3309 ЗСУ (військовий госпіталь); Комендатура військових сполучень залізничної дільниці та станції, водної ділянки та порту Запоріжжя ЗСУ; Запорізький зональний відділ військової служби правопорядку ЗСУ; військкомати Запорізької області; військова частина А1965 ЗСУ (501 батальйон морської піхоти); військова частина А1736 ЗСУ (57 окрема мотопіхотна бригада).

Для забезпечення виконання інших заходів на території області за обласними програмами, а також програмами райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення було спрямовано 7 мільйонів 385 тисяч 137 гривень. Кошти пішли на реалізацію заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на території області; призову на військову службу; забезпечення територіальної оборони області та підтримку жителів області, які проходять військову службу.

Крім цього, завдяки обласним програмам та діяльності ОБФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області» було надано допомогу правоохоронним органам та силовим структурам, а також волонтерському центру «Солдатський привал» у розмірі 35 мільйонів 988 тисяч 536 гривень. Зокрема, йдеться про суди Запорізької області; ГУ Національної поліції в Запорізькій області; ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області; Управління Служби безпеки України в Запорізькій області; Державну установу «Запорізький слідчий ізолятор»; допомогу постраждалим м. Авдіївки; патрульну поліцію м. Запоріжжя та військову прокуратуру.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю