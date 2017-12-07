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Комісія ДСНС України перевіряє стан реалізації державної політики у сфері цивільного захисту в Запоріжжі

Деталі
грудня 07, 2017

6 грудня комісія ДСНС України щодо здійснення контролю за виконанням вимог законів, нормативно-правових актів з питань цивільного

захисту проводить перевірку у Запоріжжі. Про початок роботи офіційно повідомив заступник голови комісії, заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Павло Афанасьєв під час наради у Запорізькій міській раді.
«У ході запланованих заходів комісія перевірить роботу спеціальної аварійно-рятувальної служби «Кобра», міської рятувально-водолазної служби, структурні підрозділи виконкому,  службову діяльність Запорізького міськрайонного управління ГУ ДСНС області. З метою встановлення готовності органів управління та служб до реагування на надзвичайні ситуації, протягом перевірки будуть відпрацьовуватись відповідні практичні ввідні ГУ ДСНС України у Запорізькій області, аварійно-рятувальним формуванням та службам» - зазначив Павло Геннадійович.
Крім того, згідно з планами реагування, комісія визначить об’єкт, на якому рятувальники спільно з органами місцевої влади відпрацюють ліквідацію умовної надзвичайної ситуації. Одразу після цього у Запорізькій міській раді відбудеться засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб надати принципову оцінку стану реалізації політики у сфері цивільного захисту на території міста.

 

ГУ ДСНС України у Запорізькій області

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