Повернення бійців з АТО

Деталі грудня 07, 2017

Військова частина 3029 НГУ зустрічає бійців, які тривалий час несли бойову службу в зоні проведення АТО.



Національна гвардія України, а зокрема 9-ий полк оперативного призначення постійно, починаючи з 2014 року, виконує службово-бойові завдання з оборони територіальної цілісності України у зоні проведення АТО. Військовослужбовці сумлінно несуть свій військовий обов’язок та гідно виконують покладені на них задачі при знаходженні на території збройного конфлікту. Завдяки злагодженим діям військових Національної гвардії України та бійців Збройних сил України ворог не зможе просунутися далі по території нашої держави.

«Вітаю з поверненням! Завдання яке було покладено на полк, щодо виконання службово-бойових завдань в зоні проведення АТО виконано. Бійці заслужили собі на відпочинок та найближчим часом відправляться у короткочасну відпустку до своїх рідних та близьких…» - зазначив командир військової частини 3029 НГУ полковник Олександр Хоменко.



Олег Соловйов