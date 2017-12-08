НОВИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ

Деталі грудня 08, 2017

17 жовтня 2017 року набув чинності наказ Міністерства юстиції України від 25.09.2017 № 3007/5 «Про затвердження Змін до деяких

нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

Цим наказом внесені зміни до наказу Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5 «Про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет». Відтепер учасниками цього пілотного проекту є всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області. На теперішній час тільки 12 відділів державної реєстрації актів цивільного стану у Запорізькій області мають можливість прийняти заяви про державну реєстрацію актів цивільного стану через мережу Інтернет.

Також цим наказом розширений перелік відділів державної реєстрації актів цивільного стану, які можуть приймати документи для проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. До переліку включені всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області. На теперішній час тільки 20 відділів державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області можуть виконувати таку функцію.

Міністерством юстиції України встановлено термін протягом 2 місяців з дати набрання чинності вищезазначеного наказу вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації наказу. На теперішній час Головним управлінням юстиції у Запорізькій області ведеться плідна співпраця з представниками Запорізької філії ДП «Національні інформаційні системи» щодо запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет та прийому документів по проставлянню апостиля у всіх відділах державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької області.



Заступник начальника відділу державної

реєстрації актів цивільного стану

управління державної реєстрації

Головного територіального управління

юстиції у Запорізькій області С.Г.Усенко