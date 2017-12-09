Запорізькі поліцейські закликали дітей не мовчати про випадки насилля

Деталі грудня 09, 2017

Поліцейські, медичні та соціальні працівники провели для студентів запорізького коледжу акцію «Мовчати не треба».

6 грудня у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» працівники відділу ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області, Запорізького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і мобільної бригади соціально-психологічної допомоги відвідали коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету.

Захід відвідали близько 100 студентів 1 курсу. Зустріч відбулась у формі бесіди, під час якої гості відповіли на усі питання, що цікавили молодь. Також підлітки подивилися тематичні фільми.

Наприкінці заходу поліцейські закликали молодь не мовчати про випадки насилля та розповіли, куди треба звертатися постраждалим.

Нагадаємо, що в рамках Всеукраїнського тижня права та соціальної акції «Школа і поліція: моя Україна – правова держава» співробітники Мелітопольського відділу поліції провели освітній захід для школярів.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області