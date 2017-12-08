Володимир Буряк: «У виконанні заявок городян немає складнощів, є погана робота конкретних служб»

Деталі грудня 08, 2017

Міські служби, які займаються питаннями житлово-комунального господарства, повинні у найкоротші терміни налагодити взаємодію в питаннях

виконання заявок городян, що надходять до міського контакт-центр «15-80». Це відноситься як до комунальних підприємств, так і до керуючих компаній. Зараз існують значні проблеми, пов'язані з несвоєчасним виконанням заявок, ненаданням інформації про хід робіт. Про це заявив сьогодні під час наради міський голова Володимир Буряк.

Нарада, яка пройшла під керівництвом міського голови Володимира Буряка, була присвячена питанням взаємодії різних підприємств, міських служб по обслуговуванню житлового фонду. Один з них - забезпечення оперативного і якісного виконання заявок, що надходять від запоріжців в службу «15-80». У заході взяли участь заступник міського голови Володимир Волобуєв, керівники профільних департаментів, комунальних підприємств, керуючих компаній.

- У мене складається таке враження, що в цьому питанні кожен грає у свій футбол. Поле начебто одне, але кожен грає в свою окрему гру. У кожного своя команда, зі своїм тренером. І все це робиться за рахунок міського бюджету, а також грошей, які платять городяни за послуги ЖКГ. Результату при цьому немає, - зазначив Володимир Буряк.

Близько 60% заявок, які надійшли від городян, закриваються з порушенням термінів. Досить багато випадків, коли заявники не підтверджують факту виконання робіт. В результаті заявка знову повертається до виконавця.

- Прийняли на засіданні виконавчого комітету прекрасний документ - Регламент, який регулює всю роботу з заявками. Однак система все одно не працює. Можу навести багато прикладів. Наприклад, із заявками, що надійшли від мешканців будинків по вулиці Перемоги, 117а, вулиці Поштовій, 115. Чому так? Тому що немає розуміння, що за порушення регламенту, невиконання заявок існує конкретна юридична відповідальність, - сказав Володимир Буряк.

Міський голова підкреслив, що в ході наради звучали цифри невиконання заявок, порушення термінів. Однак не було озвучено жодного випадку притягнення порушників до відповідальності.

Володимир Буряк нагадав, що в прийнятому Регламенті роботи контакт-центру 15-80 чітко написано: «особа, яка повідомляє КЦ «15-80» про хід розгляду звернення, несе особисту відповідальність за достовірність та актуальність даних». Там також зазначено: «винні особи (посадові особи виконавців) несуть юридичну відповідальність, встановлену чинним законодавством».

- Не треба мені говорити про складнощі виконання тієї чи іншої роботи. У виконанні заявок городян немає складнощів, є просто погана робота конкретних служб. У нас є купа підрозділів, що займаються питаннями ЖКГ, а результату немає. Моя позиція така. Якщо в найкоротші терміни не буде налагоджена взаємодія, то керівники комунальних служб покладуть заяви з проханням про звільнення мені на стіл. З керуючими компаніями ми будемо працювати в юридичному полі, як це передбачено регламентом і договорами, - заявив Володимир Буряк.