Monday, December 11, 2017
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У Мелітопольському районі представники комісії Державної служби з надзвичайних ситуацій України перевірили особовий склад за сигналом «Збір-Аварія»

Деталі
грудня 11, 2017

З 5 по 14 грудня у Запорізькій області проходить контрольна перевірка ДСНС України щодо стану реалізації державної політики у сфері цивільного

захисту та техногенної безпеки.
Так, 9 грудня о 09:00 комісією Державної служби з надзвичайних ситуацій України проведено навчальний збір особового складу Аварійно-рятувальної частини аварійно рятувального загону спеціального призначення с. Семенівка за сигналом «Збір-Аварія». Явка особового складу – стовідсоткова, за виключенням тих, хто знаходиться в тарифних та декретних відпустках.
Члени комісії переконались щодо готовності підрозділу на випадок реагування на надзвичайні ситуації. Форма одягу та спорядження відповідали нормативним документам.
Особовий склад готовий до дій за призначенням у будь-яких умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та мінімізації їх для населення.

 

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