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Центр захисту від домашнього насилля

Деталі
грудня 11, 2017

Бердянський міський голова Володимир Чепурний на зустрічі з представниками Фонду народонаселення ООН та координаторами проекту «Психосоціальна

підтримка та робота з конфліктами» Німецького товариства з міжнародного співробітництва GIZ обговорили перспективи створення комунального реабілітаційного центру для жінок, які потерпіли від насильства в родині та потребують допомоги і підтримки. Заступник Представника Фонду в галузі народонаселення ООН Павло Замостян одразу повідомив, що Бердянськ стане одним із перших міст України, в якому буде налагоджена система реагування та профілактики домашнього насильства над жінками. В планах засновників центру також створити відділ надання амбулаторної допомоги у випадку, якщо жертва домашнього насильства на період реабілітації не має потреби в житлі. Наразі вже вдалось знайти підходяще приміщення для майбутнього центра. Зробити тут ремонт та створити необхідні умови для заселення можна буде після врегулювання всіх законодавчих актів та проведення тендерів. Тож, за попередніми підрахунками, розпочати повноцінно працювати спеціалізована установа зможе приблизно наприкінці 2018 року.

 

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