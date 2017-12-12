Деталі грудня 12, 2017

Відповідь на це життєво важливе для України питання шукали учасники громадянської асамблеї «Smart реформи», організованої у столиці

коаліцією громадських організацій «Реанімаційний Пакет Реформ».

Олександра Воронцова

Успішність реалізації реформ в Україні – на 2 з плюсом за 5-бальною шкалою. Так оцінили процес реалізації реформ в Україні експерти організацій, що входять до складу Реанімаційного Пакету Реформ (РПР). Опитування проводив Фонд «Демократичні ініціативи»(ФДІ) імені Ілька Кучеріва спільно із Секретаріатом РПР 24–28 листопада 2017 року. В опитуванні взяли участь 60 експертів. Також ФДІ проводив опитування громадської думки. «Результати невтішні – і за оцінками експертів, і на думку населення. Якщо експерти ще відзначають окремі зрушення, і більшість із них вважають, що наразі з усіх необхідних реформ здійснили не більше третини, то серед населення більше 40% опитаних вважають, що не зроблено взагалі нічого, ще 35% вважають, що зроблено близько 10%, і лише невелика частина вважають, що зроблено третину чи трохи більше», – розповів Андрій Сухарина, політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи», презентуючи результати дослідження в Українському кризовому медіа-центрі.

Цей результат підтвердила і проведена коаліцією громадських організацій «Реанімаційний Пакет Реформ» громадянська асамблея «Smart реформи», яка нещодавно зібрала у Києві, в Українському домі понад 400 учасників – громадських автивістів і експертів з усіх регіонів України. Організатори задумували захід як майданчик для обговорення перебігу реформ. Але здебільшого і представники громадських організацій, і експерти більше говорили про те, що перешкоджає реальним змінам на краще. Своє занепокоєння відсутністю реальних прогнозованих досягнень висловили і закордонні дипломати, що були тут почесними гостями.

“Якщо українці бачать перед собою перспективу сильної, успішної України, необхідно завершити впровадження реформ, які почалися в 2014 році”, - зауважила посол США в Україні Марі Йованович.

У своїй промові вона намагалася бути оптимісткою щодо реформ в Україні, але при цьому натякала, що було б бажано вже бачити їх вагомі результати.

Голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, було зрозуміло, що по суті, він говорить від імені європейських донорів, які профінансували реформи в Україні вже не одним мільйоном євро, почавши виступ із дуже щедрих компліментів, все ж висловив величезне занепокоєння і певною мірою — розчарування, Він зазначив, що зараз реформи викликають значно більше проблем, ніж приносять успіхів. Зокрема, сказав, що гальмування процесу створення єдиного державного регулятора у енергетиці ось-ось зведе нанівець усі зусилля реформаторів у цій галузі. Також зазначив, що повна відсутність реформування у сфері земельних відносин, мораторій на продаж сільгоспземлі і домінування в аграрному секторі таємних латифундистів стають на заваді виходу України до держав-лідерів у виробництві сільгосппродукції.

Разом з тим, голова представництва ЄС в Україні застеріг стосовно можливого приходу до влади в Україні популістів, які на наступних президентських і парламентських виборах будуватимуть свої кампанії на критиці влади, тим більше, що критикувати її є за що.

Виступи вітчизняних експертів були значно жорсткішими, ніж виступи закордонних гостей. Зокрема відомий соціолог Ірина Бекешкіна, директорка фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, розповіла, що за даними опитування, проведеного її організацією, 77% респондентів вважають, що жодну з реформ, які проводяться в Україні, поки що не можна назвати успішною.

І все ж, основними успіхами називають старт децентралізації і медичної реформи, початок роботи нових антикорупційних органів, зрушення у реформі освіти та початок судової реформи. Найбільш проблемними, за оцінкою експертів, є реформа правоохоронних органів, суду, органів внутрішніх справ, прокуратури та антикорупційна реформа, відсутність прогресу із виборчою реформою; меншою мірою – реформа держслужби.

За оцінками експертів, «рушіїв реформ» в Україні значно менше, ніж перешкод для реформ. До перших майже одностайно відносять громадянське суспільство та країни Заходу, роль уряду оцінюють скоріше позитивно, ніж негативно. Президента та парламентську коаліцію більшість експертів вважають скоріше «гальмом», ніж рушіями змін. Найбільшими «гальмами» реформ називають олігархів, бюрократію та правоохоронні органи.

Більшість опитаних наголошують, що пріоритетними є реформи, які на даний момент неуспішні – правоохоронних органів, антикорупційна реформа і реформа державного управління. Завданнями, які мають бути першочерговими кроками, вважають початок реальної боротьби з корупцією, зокрема, запуск антикорупційного суду, оновлення судової влади та завершення реформи правоохоронних структур.

«Є проблема патерналізму: більшість українців вважають, що держава повинна брати на себе значну частину зобов’язань стосовно забезпечення рівня життя, і менше підтримують свободу індивіда, можуть обміняти її на певні матеріальні блага», – зауважив Андрій Сухарина.

Найбільшими «гальмами» реформ, на думку людей, є чиновники, олігархи, уряд і Президент. З приводу останніх двох громадська думка розділилася: приблизно 50% вважають їх перешкодою для змін, 50%, навпаки, – що вони можуть бути рушіями реформ. Найбільше надій покладають на громадські організації і країни Заходу, розповів Андрій Сухарина.

Більшість експертів вважають, що одна з причин такої оцінки реформ серед громадян – брак якісної комунікації реформ; про це свідчать і опитування громадської думки. Люди не розуміють, що саме зміниться і які це переваги створює для них, часто не довіряють отриманій інформації, тому що те, що вони спостерігають навколо, не відповідає заявам, озвученим чиновниками. Друга причина переважно негативної оцінки реформ, зазначає Андрій Сухарина – що більшість людей основною проблемою вважають корупцію, але суттєвих зрушень у цьому напрямку не відбулося.

Ігор Бураковський, голова Правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, член Ради Реанімаційного Пакету Реформ, вважає, що в окремихсферах вже здійснили ключові рішення для запуску реформ (медична, освітня, бюджетний процес). Але «точка неповернення» ще не пройдена, і це – найбільша загроза. «Дуже важливо продовжувати реформи. Ми маємо розуміти, що період змін є найскладнішим. Ми очікуємо «магічну паличку»: прийняли рішення і завтра почалося економічне зростання. Але так не буває. Якщо ми подивимося на час реформ в інших країнах – вони не робилися за рік-два, – зазначив Ігор Бураковський. – Ми часто вважаємо, що якщо політика правильна, все інше з’являється автоматично. Але це не так. Щоб Україна була успішною, […] всі разом – держава, бізнес і суспільство – мають бути налаштовані на підвищення ефективності своєї діяльності, підвищення продуктивності праці. Це, мені здається, ключовий момент»,- наголосив він.

«Динаміка, звісно, сповільнилася на третій рік рішучих реформ – і це логічно. Суспільство втомлене, і це показують усі опитування. […] Якщо ми зможемо не скоротити, а у перспективі – і збільшити темп, є усі шанси, що у ті терміни, які потрібні були на розбудову співмірних з Україною Польщі, Чехії, інших країн – у межах 5-7 років, ми зможемо вийти якщо не на середньоєвропейський рівень, то середній у світовому масштабі – однозначно. І суспільству це потрібно пояснювати, тому що значна частина наших проблем – це надочікування», – підсумував Ярослав Юрчишин.