У м. Токмак продовжується контрольна перевірка стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

Деталі грудня 12, 2017

З 5 по 14 грудня у Запорізькій області проходить контрольна перевірка ДСНС України щодо стану реалізації державної політики у сфері цивільного

захисту та техногенної безпеки.

Сьогодні, 11 грудня комісія ДСНС України проводить перевірку у Токмаку та Токмацькому районі.

У ході запланованих заходів комісія перевірить роботу структурних підрозділів Токмацької міськради, заклади освіти та охорони здоров’я, підрозділи ГУ ДСНС та інші комунальні заклади цивільного захисту.

Крім того, згідно з планами реагування, комісія визначить об’єкт, на якому рятувальники спільно з органами місцевої влади відпрацюють ліквідацію умовної надзвичайної ситуації.

Після цього відбудеться засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб надати принципову оцінку стану реалізації політики у сфері цивільного захисту на території міста та району.