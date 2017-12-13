Wednesday, December 13, 2017
    .
    • .

Правове інформування військовослужбовців 9-го полку оперативного призначення

Деталі
грудня 13, 2017

Для військовослужбовців військової частини 3029 НГУ, була організована година інформування на тему: Права та свободи людини. Загальна

декларація з прав людини.
Лекцію проводили представники юридичної служби, групи по роботі з особовим складом та психологічного забезпечення. Захід мав на меті довести до військовослужбовців строкової служби основні права та свободи гвардійця і громадянина.
Під час спілкування з строковиками офіцери розглянули такі важливі питання, як:
• Загальні положення декларації прав людини;
• Права та свободи громадянина відповідно до Конституції України;
• Загальні положення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей;
• Обмеження прав та свобод, що стоються військовослужбовців.
Молоді гвардійці уважно слухали інформацію та наприкінці зустрічі задали офіцерам турбуючи питання на які отримали змістовні відповіді.

 

Олег Соловйов

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large100

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 