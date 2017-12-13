Wednesday, December 13, 2017
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Як Чорнобильська катастрофа відбилася на вашій родині та чи вважаєте ви за потрібне надавати державну допомогу тим, хто прихистив людство від цієї біди?

Деталі
грудня 13, 2017

1.Ігор Кущ, будівельник:
-Моєї родини чорнобильська катастрофа не торкнулась. Державна допомога ліквідаторам аварії має бути, тому що ці люди жертвували собою заради того, щоб покоління жило далі. Вони потребують соцзахисту і пільг.  Ось і пам’ятник в місті споруджуємо, щоб нащадки теж знали про їх подвиг.
2.Леонід Красошин, пенсіонер:
- На моєй родині ніяк  не  відбилася. Але на той час я працював у профспілці і допомагав багатьом колегам-киянам переїхати тимчасово у Запоріжжя, також вивозили дітей у наші піонерські табори на все літо, на три сезони. Державна допомога ліквідаторам дуже потрібна. Хоч на допомогу держави в цьому розраховувати не варто.
3. Валерія, економіст:
-Коли трапилась чорнобильская катастрофа ,мені виповнилося 2 роки. Чула про неї досить багато. Але нічого не можу сказати про долю ліквідаторів і яку саме допомогу вони потребують від держави.
 4. Ірина Загранична, домогосподарка:
- Особисто на моєї родині ніяк  не відбилась. Ось родичи, що живуть в Черкаській обл. опинились в зоні де рівень радіації виявився вище норми. Держава повинна краще дбати про ліквідаторів. Тому що люди втратили своє здоров’я , а отримувана їми зараз  допомога це копійки.
5. Вікторія, тимчасово в декретній відпустці:
- Слава Богу ніяк не відбилась. Держава не має забувати про долю ліквідаторів. Я чула, що в них хочуть відібрати пільги. Держава не має права цього робити, навпаки ліквідаторам треба збільшити допомогу.
6. Олександр Петров, водій:
-Мене і мою родину це лихо не торкнулося. Вважаю державну допомогу ліквідаторам недостатньою. Насамперед їм треба солідна грошова допомога.

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