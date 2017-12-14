У ЗНУ завершують впровадження естонсько-українського проекту з багатомовної освіти

Деталі грудня 14, 2017

Естонсько-український семінар на тему: «Перспективи багатомовної освіти в Україні в контексті євроінтеграції» став підсумковим

заходом Запорізького національного університету в рамках спільного естонсько-українського проекту «Впровадження багатомовної освіти та методології інтегрованого навчання предмету та мові (CLIL) в ЗНУ та Запорізькій області», який активно реалізувався викладачами Нарвського коледжу Тартуського університету (Естонія) та ЗНУ. Успішна півторарічна співпраця надала можливість значно просунутися у впровадження в освітній процес моделі інтегрованого навчання предмету та мови. Варто відзначити, що проект реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Естонії в рамках програми розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги.

Один із співорганізаторів естонсько-українського проекту, проректор з наукової роботи ЗНУ, професор Геннадій Васильчук відзначив, що свого часу, в рамках реалізації програми, Запорізький національний університет з візитом відвідала Перший секретар Посольства Естонії в Україні Хелен Еннок. Під час зустрічі з керівництвом ЗНУ почесна гостя наголосила, що для Естонської Республіки на сьогодні Україна – найголовніший партнер для стратегічного співробітництва. Щороку між нашими країнами реалізується близько 50 проектів, загальною сумою на 2,5 млн євро. До кола інтересів естонської сторони входить допомога в реформуванні української освіти, співпраця в галузі ІТ, допомога вимушеним переселенцям зі Сходу України, реалізація соціальних проектів тощо.

Проектний координатор Посольства Естонії в Україні з питань розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги Анастасія Михайлова у своєму виступі окреслила пріоритети діяльності структури, яку вона має честь представляти. Йшлося про огляд проектної діяльності між Естонією та Україною, місце та роль цього проекту в загальній структурі діяльності, розвиток демократії, підтримку бізнесу, громадянського суспільства, створення робочих місць, підтримку жінок, і звичайно, – реформування системи освіти. Доповідач розповіла, що зараз в Україні впроваджують 37 проектів.

Із доповіддю «Мовна політика: досвід Естонії та країн Євросоюзу» виступила директор Нарвського коледжу Тартуського університету Крістіна Каллас. Вона представила присутнім огляд роботи дошкільних закладів, шкіл, вишів в Естонії. Крім того, доповідач розповіла про певну політизованість мовного питання, конфлікти між етнічними меншинами, гострі зіткнення тощо. Представниця Естонського центру інтеграції Ірене Кяосаар відзначила, що реалізація багатомовної освіти на прикладі Естонії мала свої плюси й мінуси. До плюсів доповідач віднесла зрозуміле мовне законодавство та чітку позицію уряду, тісну співпрацю з органами місцевого самоврядування, навчання директорів шкіл, вчителів, детальне консультування тощо. А серед мінусів були такі позиції: політизованість зазначених процесів, недостатнє залучення школярів та їхніх батьків до комунікаційних процесів із теми, недостатня підтримка «слабких шкіл», недостатність вчителів, які б володіли естонською мовою на рівні рідної, слабка методологічна підтримка вчителів.

Кілька важливих тем порушили у своїх доповідях і викладачі Запорізького національного університету. Про «Аналіз та результати дослідження, проведеного в рамках проекту» йшлося у виступі координатора естонсько-українського проекту від України, експерта при написанні звіту Олександри Головко. Про «Результати впровадження методології CLIL при підготовці перекладачів» розповіла експерт при написанні звіту естонсько-українського проекту Світлана Запольських. А можливості використання елементів методології CLIL у навчанні студентів факультету журналістики окреслила Катерина Сіріньок-Долгарьова. Досвідом впровадження CLIL поділилася з присутніми декан факультету іноземної філології ЗНУ Галина Морошкіна. Вона висловила щиру подяку естонським колегам за цінні рекомендації та професійну підтримку і відзначила, що це тільки старт великих освітніх напрацювань: надалі вони тільки ширшатимуть і міцнішатимуть.

Наприкінці семінару кожен міг поставити питання гостям, уточнити важливі нюанси з теми, висловити власні пропозиції щодо продовження проекту, особливо щодо практичних рекомендацій. Головний фахівець із підвищення кваліфікації та перенавчання працівників освітніх закладів Нарвського коледжу Тартуського університету Тетяна Бабанська подякувала усім учасникам семінару за активну роботу.

Завершенням заходів стало проведення в Запорізькому національному університеті засідання круглого столу «Продовження проекту: яким воно має бути?». Учасники засідання детально обговорили важливі нюанси впровадження у виші Концепції вивчення іноземних мов – унікального проекту Запорізького національного університету, який вже кілька років втілюється у виші за підтримки ректора Миколи Фролова. Також присутні обговорили умови проведення професійно орієнтованих практикумів, які в ЗНУ викладають іноземною мовою викладачі факультетів. Серед пропозицій звучали рекомендації долучити до списку рекомендованої літератури блоки джерел іноземною мовою.

Наприкінці засідання освітяни Запорізького національного університету щиро подякували естонським колегам за приїзд, за те, що вони поділилися своїм досвідом і висловили надію, що ще неодноразово зустрінуться на базі ЗНУ в рамках втілення нових програм галузі.

Прес-служба ЗНУ