Подарунки для інтернатівців

Деталі грудня 19, 2017

Молодь Бердянська активно долучається до добрих справ, які презентувала у межах загальноміського заходу «Добрі справи для Святого Миколая»

у художньому музеї імені Бродського. Організували свято фахівці відділу сім’ї, молоді та спорту разом із громадською організацією «Сяйво надії» У межах заходу також підготували подарунки для вихованців Бердянської школи-інтернату. Їх передали дітлахам 18 грудня під час святкового заходу «Казковий вечір».