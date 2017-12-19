У якій сфері життя успішність для вас найбільш важлива і чому?

Деталі грудня 19, 2017

1.Світлана Сукач, художниця:

- Я художниця, і творчість для мене має неабияке значення. Але я ще

дружина та мама двох маленьких дітлахів, які потребують моєї уваги, піклування, любові. Тому більшість часу і своїх сил віддаю родині та дітям.

2.Юлія Василько, домогосподарка:

- Про свою успішність нічого не знаю. Багато уваги і сил віддаю піклуванню за дітьми, мабуть це для мене саме головне в житті. Але крім дітей і домогосподарства ще намагаюсь підробляти і займатись вишиванням.

3.Михайло Байков, електромонтер:

-Мабуть моя робота на заводі для мене важливіша, але навряд чи це можно вважати успіхом. В мене ще є дружина, діти, дом, спільні родинні справи.Це теж для мене дуже важливо.

4.Снежана Нікітіна, студентка:

Успіх у навчанні для мене найважливіший. Тому що я студентка 4 курсу журналістики. До того ж я ще і працюю. Професійний успіх теж для мене бажаний, і ще участь у громадсько-суспільних проектах

5.Віктор Львов, директор Запорізького професійного торгово-кулінарного ліцею:

- На першому місці для мене дійсно робота. Наш учбовий заклад збільшився майже до 800 учнів. Звісно багато сил треба для вирішення усіх питань, для того щоб підготувати гарних спеціалістів та запропонувати їх на ринку праці.