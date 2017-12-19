Деталі грудня 19, 2017

Почесного звання «Мати-героїня» Указом Президента України удостоєно 21 жительку нашої області у 12 районах та місті Запоріжжя. Це багатодітні

матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

Як повідомили в Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації, почесне звання присвоєно: Антоновій Тетяні Феофанівні - матері шести дітей, с. Плодородне Михайлівського району; Барабашевій Надії Миколаївні - матері п’яти дітей, с. Таврія Веселівського району; Безверхій Наталії Сергіївні - матері десяти дітей, м. Бердянськ; Губчук Ользі Вікторівні – матері п’яти дітей, м. Кам’янка- Дніпровська; Долинній Вікторії Олександрівні – матері п’яти дітей, м. Запоріжжя; Заславець Олені Вікторівні - матері дев’яти дітей, м. Бердянськ; Івановій Ірині Юріївні - матері п’яти дітей, м. Молочанськ Токмацького району; Клименко Ларисі Борисівні - матері шести дітей, м. Бердянськ; Кулик Тетяні Стефанівні - матері десяти дітей, с. Семенівка Мелітопольського району; Мєлкозьоровій Ірині Дмитрівні - матері п’яти дітей, с. Благовіщенка Більмацького району; Москальовій Раїсі Михайлівні - матері п’яти дітей, с. Титове Більмацького району; Окіпюк Ользі Миколаївні - матері п’яти дітей, с. Приморське Василівського району; Остафейчук Марії Василівні - матері п’яти дітей, с. Вознесенівка Мелітопольського району; Плахуті Наталії Іванівні - матері шести дітей, с. Спасівка Вільнянського району; Платаш Марії Леонтіївні - матері шести дітей, с. Вознесенівка Мелітопольського району; Радюк Марині Володимирівні – матері семи дітей, с. Зоря Чернігівського району; Ротко Антоніні Павлівні –матері шести дітей, с. Долинка Гуляйпільського району; Ткаченко Віті Василівні - матері п’яти дітей, с. І. Франка Пологівського району; Феоктістовій Ларисі Анатоліївні – матері семи дітей, с. Терпіння Мелітопольського району; Хомич Людмилі Іванівні – матері п’яти дітей, с. Воздвижівка Гуляйпільського району; Чепурній Олені Костянтинівні - матері п’яти дітей, с. Спаське Мелітопольського району.

Жінки, яких удостоєно звання «Мати-героїня», отримають одноразову матеріальну допомогу у розмірі 16 тис. грн.