Tuesday, December 19, 2017
    .
    • .

Мати-героїня

Деталі
грудня 19, 2017

Почесного звання «Мати-героїня» Указом Президента України удостоєно 21 жительку нашої області у 12 районах та місті Запоріжжя. Це багатодітні

матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.
Як повідомили в Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації, почесне звання присвоєно: Антоновій Тетяні Феофанівні - матері шести дітей, с. Плодородне Михайлівського району; Барабашевій Надії Миколаївні - матері п’яти дітей, с. Таврія Веселівського району; Безверхій Наталії Сергіївні - матері десяти дітей, м. Бердянськ; Губчук Ользі Вікторівні – матері п’яти дітей, м. Кам’янка- Дніпровська; Долинній Вікторії Олександрівні – матері п’яти дітей, м. Запоріжжя; Заславець Олені Вікторівні - матері дев’яти дітей, м. Бердянськ; Івановій Ірині Юріївні - матері п’яти дітей, м. Молочанськ Токмацького району; Клименко Ларисі Борисівні - матері шести дітей, м. Бердянськ; Кулик Тетяні Стефанівні - матері десяти дітей, с. Семенівка Мелітопольського району; Мєлкозьоровій Ірині Дмитрівні - матері п’яти дітей, с. Благовіщенка Більмацького району; Москальовій Раїсі Михайлівні - матері п’яти дітей, с. Титове Більмацького району; Окіпюк Ользі Миколаївні - матері п’яти дітей, с. Приморське Василівського району; Остафейчук Марії Василівні - матері п’яти дітей, с. Вознесенівка Мелітопольського району; Плахуті Наталії Іванівні - матері шести дітей, с. Спасівка Вільнянського району; Платаш Марії Леонтіївні - матері шести дітей, с. Вознесенівка Мелітопольського району; Радюк Марині Володимирівні – матері семи дітей, с. Зоря Чернігівського району; Ротко Антоніні Павлівні –матері шести дітей, с. Долинка Гуляйпільського району; Ткаченко Віті Василівні - матері п’яти дітей, с. І. Франка Пологівського району; Феоктістовій Ларисі Анатоліївні – матері семи дітей, с. Терпіння Мелітопольського району; Хомич Людмилі Іванівні – матері п’яти дітей, с. Воздвижівка Гуляйпільського району; Чепурній Олені Костянтинівні - матері п’яти дітей, с. Спаське Мелітопольського району.
Жінки, яких удостоєно звання «Мати-героїня», отримають одноразову матеріальну допомогу у розмірі 16 тис. грн.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large101

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

 

Сказка a6 01

 

холостяк А3 VIE


 

 

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 