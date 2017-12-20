Запорізькі поліцейські привітали ветеранів МВС

Деталі грудня 20, 2017

У Запоріжжі відбулись урочистості з нагоди Дня вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС і Національної поліції України.



Святковий концерт з нагоди Дня вшанування пенсіонерів та ветеранів підрозділів внутрішніх справ відбувся 18 грудня у будинку культури «Титан».

З привітаннями до ветеранів та пенсіонерів звернувся заступник начальника ГУНП в Запорізькій області Олександр Панченко, який подякував за службу і нагородив ветеранів медалями та почесними грамотами Асоціації МВС України.

Також пенсіонерів привітали голова запорізької організації ветеранів МВС Наталя Граматунова та керівник поліцейської профспілки Віктор Нестеренко.

Після вітальних слів з концертною програмою виступили колектив шоу-групи «102» та народний ансамбль запорізької поліції «Пернач».

Нагадаємо, що 14 грудня запорізькі поліцейські вшанували ліквідаторів наслідків Чорнобильської аварії.

Відділ комунікації

поліції Запорізької області