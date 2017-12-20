В Запоріжжі визначили найкращу команду серед слухачів "Молодіжної поліцейської Академії"

Деталі грудня 20, 2017

Учні 9-10 класів шкіл Запоріжжя, слухачі «Молодіжної поліцейської Академії», взяли участь у спортивних змаганнях. Школярі виборювали звання «найсильніших» та «найспритніших».

На змаганнях, присвячених Дню вшанування пенсіонерів і ветеранів системи МВС та Нацполіції, 40 учасників з чотирьох команд, виконували вправи та завдання.

Хлопці і дівчата шикувались, виконували силові вправи, переносили поранених, приміряли повне обмундирування поліцейського та стріляли.

Директор Запорізької «Академії поліції» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – Голова Запорізької обласної громадської організації «Молодіжна поліцейська Академія» Микола Назаренко розповідає, що такі змагання проводяться з метою патріотичного і фізичного виховання дітей. «Ми постійно залучаємо учнів шкіл до подібних заходів. І діти радо відгукуються. Готуються, вивчають нормативи. Не оминають можливості поборотись за кубок першості».

Переможці, учні загальноосвітньої школи № 55 міста Запоріжжя, розповідають, що до події готувались за два місяці. Вчили стройову підготовку, правила: стрільби, евакуації поранених. І ця наука принесла результат – вони вибороли 1 місце.

Поліцейські сподіваються, що скоро ці юні спортсмени поповнять ряди правоохоронців та гідно продовжать їхню справу.

Нагадаємо, на Запоріжжі діти показали поліцейським свої знання правил дорожнього руху

Відділ комунікації поліції Запорізької області