Деталі грудня 20, 2017

У квітні 2017 року на особистому прийомі у міського голови Володимира Буряка побував інвалід війни І групи Володимир Миколайович Черевуля. Він звернувся

до міського голови з проханням про поліпшення житлових умов. Володимир Буряк обіцяв допомогти, і сьогодні вручив ветерану ключі від двокімнатної квартири. Квартира розташована в одній з багатоповерхівок Хортицького району по вулиці Героїв 93-й бригади.

- Хочу вручити Вам ордер і ключі від квартири. Це не можна назвати подарунком. Ви цю квартиру заслужили, - сказав Володимир Буряк.

Володимир Миколайович подякував за такий подарунок до Дня Святого Миколая.

- Хочу подякувати міському голові, а також всій міській владі. Міський голова обіцяв і виконав свою обіцянку. Велике спасибі всім, - зазначив Володимир Черевуля.

Відзначимо, до останнього часу сім'я з шести осіб мешкала в одній квартирі в Дніпровському районі. Серед них сам Володимир Миколайович Черевуля з дружиною Галиною Григорівною, донька з чоловіком та двоє онуків.

- Ми навіть не вірили, що батькові виділять окрему квартиру. Тепер буде можливість доглядати за ним, так як він потребує постійного догляду. До нього частіше зможуть приїжджати родичі, зокрема ще одна донька, яка живе окремо, - розповіла донька Лариса Володимирівна Пашковська.

До речі, 25 грудня Володимиру Миколайовичу Черевуле виповниться 90 років. Квартира стала йому подарунком не тільки до Дня Святого Миколая, а й до ювілею.

- Свій день народження батько зможе відсвяткувати у власній квартирі. Для нього, а також всієї нашої родини це дуже важливо, - сказала Людмила Пашковська.

Нагадаємо, 13 лютого цього року Володимир Буряк вручив ключі від власної квартири ще одному інваліду війни - Олександру Омеляновичу Борисенко, якому виповнився 91 рік.