У Запорізькій області рятувальники за традицією привітали вихованців «Вербички» с Днем святого Миколая

Деталі грудня 20, 2017

День Святого Миколая – час «творити дива», для тих, кому їх не вистачає. Вже котрий рік поспіль, давні традиції привітань склалися у колективі

запорізьких рятувальників.

У день, коли дорослі виявляють особливу турботу про молодше покоління, представники ДСНС області відвідали дітей, які потребують особливого піклування. У дитячому садочку «Вербичка» виховують та одночасно лікують 84 дитини, частина з яких – повністю незрячі та потребують підвищеної уваги. З ними працюють висококваліфіковані спеціалісти, які навчають дітей жити в соціумі та розуміти, що вони нічим не відрізняються від інших. Сьогодні, 19 грудня фахівці Служби порятунку разом із вихованцями арт-студії «Пятнашка» завітали до садочку, щоб привітати малечу з цим бажаним святом.

Маленькі вихованці зустріли гостей з радістю, як уже давніх знайомих. Адже керівництво ГУ ДСНС області у них не лише на свята, але й у будні, надає допомогу у вирішенні побутових питань. Тож і теперішній візит не став для малят несподіванкою.

Дітлахи підготували для гостей справжній святковий концерт, розповідали вірші та щедро нагороджували рятувальників радісними обличчями та усмішками. Представники самовідданої та мужньої професії були розчулені таким прийомом, адже немає нічого світлішого, ніж щира дитяча радість, яка є справжнім подарунком.

Після обіцянки «не порушувати правил пожежної безпеки» фахівці Служби порятунку вручили дітлахам довгоочікувані подарунки від святого Чудотворця.

Керівництво навчального закладу у свою чергу подякувало рятувальникам за багаторічну підтримку та увагу, яку вони виявляють до маленьких вихованців «Вербички».

«Сьогодні ми вкотре завітали до вихованців «Вербички» для того, щоб привітати дітей з Днем Святого Миколая. В цей день ми бажаємо малятам головного – здоров’я. Ми постійно приділяємо увагу цьому навчальному закладу, адже тут виховуються діти з особливими потребами. Рятувальники намагаються зробити свій внесок в життя цих малят, для того, щоб сприяти їхньому всебічному вихованню та розвитку », – зазначив заступник начальника Головного управління ДСНС області, полковник служби цивільного захисту Микола Головань.



ГУ ДСНС України у Запорізькій області