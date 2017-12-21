Запорізькі рятувальники пропагують безпечні Новорічні свята

Деталі грудня 21, 2017

В області триває акція «Зустрінемо Новий рік безпечно!», у ході якої протягом грудня рятувальники дбають про пожежну безпеку

об’єктів, що будуть задіяні до проведення святкових заходів. Так, 20 грудня рятувальники провели інформаційно-просвітницьку роботу в обласному ляльковому театрі та загальноосвітній школі №5 у Запоріжжі.

Мета заходу - забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, що будуть задіяні під час проведення святкових заходів. В ході бесід, фахівці ДСНС нагадали керівництву закладів, що необхідно особливу увагу приділити прикрашанню ялинки. Адже, якщо встановити її з порушенням, прикрасити горючими іграшками та не сертифікованими електрогірляндами – це може спричинити займання. Недоліки, які були виявлені в улаштуванні ялинок усувалися одразу у ході інструктажу.

Крім того, персоналу закладів нагадали про дії під час пожежі, про застосування первинних засобів пожежогасіння, утримання евакуаційних шляхів та виходів, роз'яснили вимоги про неприпустимість застосування піротехнічних виробів всередині будівель і приміщень, які можуть стати причиною пожежі.

Рятувальники сподіваються, що такі зустрічі сприятимуть більшій поінформованості громадян, а отримані знання допоможуть запобігти надзвичайним подіям та людським жертвам.

ГУ ДСНС України у Запорізькій області