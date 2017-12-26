Tuesday, December 26, 2017
    .
    • .

На внутрішньообласних автобусних маршрутах постійний моніторинг

Деталі
грудня 26, 2017

Для підвищення рівня якості послуг при перевезенні пасажирів, рівня безпеки дорожнього руху при експлуатації автомобільного транспорту

розпорядженням голови облдержадміністрації створено робочу групу з питань проведення моніторингу стану обслуговування приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування.
Головам райдержадміністрацій доручено створити аналогічні робочі групи, які працюватимуть у межах  території районів;  забезпечити прийом та оперативний розгляд звернень населення щодо якості перевезень; забезпечити своєчасне укладання договорів між органами соціального захисту та автоперевізниками на перевезення громадян пільгових категорій; посилити контроль за здійсненням пільгових перевезень відповідних категорій громадян відповідно до вимог чинного законодавства та проведенням своєчасних розрахунків з автоперевізниками за виконані обсяги пільгових перевезень.

 

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large101

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 


kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 