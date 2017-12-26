На внутрішньообласних автобусних маршрутах постійний моніторинг

Деталі грудня 26, 2017

Для підвищення рівня якості послуг при перевезенні пасажирів, рівня безпеки дорожнього руху при експлуатації автомобільного транспорту

розпорядженням голови облдержадміністрації створено робочу групу з питань проведення моніторингу стану обслуговування приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування.

Головам райдержадміністрацій доручено створити аналогічні робочі групи, які працюватимуть у межах території районів; забезпечити прийом та оперативний розгляд звернень населення щодо якості перевезень; забезпечити своєчасне укладання договорів між органами соціального захисту та автоперевізниками на перевезення громадян пільгових категорій; посилити контроль за здійсненням пільгових перевезень відповідних категорій громадян відповідно до вимог чинного законодавства та проведенням своєчасних розрахунків з автоперевізниками за виконані обсяги пільгових перевезень.