Біільше грошей для ОСББ

Деталі грудня 26, 2017

На ремонти будинків у Запоріжжі дадуть більше грошей. Програму розвитку житлово-комунального господарства було прийнято

на сесії міськради 20 грудня. Спочатку її довго обговорювали. "Демократичні" фракції та представники ОСББ, які прийшли на сесію, вимагали збільшити фінансування ремонту багатоповерхівок та виділити більше грошей на ті з них, де утворені ОСББ.У результаті було прийнято правку до програми, за якою фінансування ремонту будинків збільшили з 203 млн грн до 232 мільйонів. Крім того, втричі збільшено суму на ремонти будинків ОСББ - з 33 мільйонів до 100 млн грн. Ще 50 мільйонів виділено за програмою співфінансування.