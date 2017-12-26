Призначення на посаду

Деталі грудня 26, 2017

Голова Чернігівської райдержадміністрації Віктор Дудукалов призначений головою Токмацької РГА.У владу Віктор Сергійович прийшов

на хвилі Революції Гідності - був активним учасником Майдану в Бердянську. А до того часу п'ять років, з 2008 до 2013-го - працював слідчим в Бердянському РВВС, потім - викладачем в Бердянському медичному коледжі і Бердянської гімназії №1« Надія ».Коли почалися бойові дії на сході країни, Віктор Дудукалов став активним волонтером - займався збором допомоги для військовослужбовців та блокпостів в Бердянському районі. 30 квітня 2015 року був призначений головою Чернігівської РДА. А нині, після успішного складання конкурсних іспитів, з 26 грудня призначений на нову посаду.