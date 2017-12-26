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Вітання ЗТМК

Деталі
грудня 26, 2017

Запорізький титано-магнієвий комбінат приймав вітання від керівників області, міста, району та профспілкової організації з нагоди 82-ої

річниці з дня пуску виробництва. За словами директора комбінату Володимира Сивака,  2017 рік видався  складним для підприємства, але, разом з тим,  вдалося збільшити обсяги виробництва губчатого титану в два рази, суттєво збільшити  також і виробництва та реалізації титанових  злитків і чотирьоххлористого титану. Комбінат  освоїв нові ринки збуту: Китай та Індію. Почали поставки чотирьоххлористого титану в 200-літрових бочках в Азію, Індію та інші країни.
- Була проведена велика робота, не дивлячись на те, що не вистачає фінансування на все бажане, ми проводимо модернізацію процесів виробництва. Багато зроблено, багато продовжує робитися й це дозволяє нам бути конкурентноздатними, - відзначив Володимир Сивак. Директор комбінату зауважив, що виробничі успіхи дозволили підняти заробітну плату на 30% протягом року. Комбінат має плани у 2018 році продовжити взятий активний курс з виробництва та реалізації продукції.

 

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