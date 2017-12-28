Чи вкладається ваш сімейний бюджет у державний? Що тому сприяє чи заважає?

Деталі грудня 28, 2017

1.Євген Федотов, медик:

- В сімейному бюджеті грошей хронічно не вистачає. Який би

державний бюджет не приймався якість життя стає тільки гірше.

2.Павло Нікіфоров, промисловий альпініст:

-Взагалі в семейному бюджеті вистачає тільки на якийсь мінімум. Про заощаджування грошей мови вестись не може. Ось влаштувався на нову роботу промисловим альпіністом, сімейний здобуток стане більший, навіть можливо здійсню якісь свої мрії.

3.Клавдія, домогосподарка:

-Про державний бюджет нічого не знаю. Але в сімейному бюджеті хотілось би мати більше грошей. Їх майже ні що не вистачає. А щоб було більше треба молитися і звертатися до Бога.

4.Валерій Бармін, теплотехнік:

-Я на пенсії, але продовжую працювати. Як хочеш мати більший сімейний бюджет, то треба багато працювати. Взагалі я майже задоволений, але хотілося б щоб і країна теж жила краще, щоб скоріше скінчилася війна. Зміни на краще в країні є, але мені не подобається що і бардак досі є.

5.Юлія Статова, працює на заводі:

- Звертаю увагу на статті державного бюджету, читала що буде підніматися зарплатня і виплати на дітей, будем сподіватися на краще А поки грошей хронічно не вистачає, хоч я сама працюю, і чоловік в мене військовий і ще отримую на утримання дітей.