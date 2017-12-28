Титулована і незламна святкує визначний ювілей

Деталі грудня 28, 2017

З нагоди 75-ї річниці створення 55-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-полковника Василя Петрова у театрі ім. В. Г. Магара відбувся

урочистий концерт та нагородження бійців і їхніх родин. Від імені голови обласної державної адміністрації слова привітання висловив в. о. начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації полковник запасу Андрій Тимченко.

Формування частини завершилося 30 грудня 1942 року, ця дата стала офіційним днем народження частини. За часи свого існування бригада була нагороджена орденами Богдана Хмельницького, Бойового Червоного прапора; Олександра; також їй присвоєно почесні найменування «Будапештська», «Запорізька»; імені двічі Героя Радянського Союзу генерал - полковника Василя Петрова.

На сьогодні 55-а окрема артилерійська бригада об’єднує чотири зведені гаубичні артилерійські батареї. Вже на початку російської агресії 1 березня 2014 року запорізька частина була приведена в бойову готовність. Під час бойових дій на сході України 36 військовослужбовців бригади героїчно загинули, більше 40 військовослужбовців отримали поранення.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі отримали державні нагороди: орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – 19 військовослужбовців; орден «За мужність» ІІІ ступеня – 27 військовослужбовців; орден Данила Галицького – двоє військовослужбовців.

Нещодавно Указами Президента України нагороджено орденом Данила Галицького командира дивізіону артилерійської розвідки підполковника Сергія Галича; орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) кулеметника 2-ої роти охорони батальйону молодшого сержанта Олександра Тинянова; медаллю «Захиснику Вітчизни» командира 2-го гаубичного артилерійського дивізіону підполковника Ярослава Червоненка.

Крім цього, на сцені театру нагороди були вручені батькам та членам сімей загиблих бійців, волонтерам та благодійним організаціям, ветеранам АТО та воїнам-захисникам з передової.



Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю



Згадаємо всіх поіменно

Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів

І у радісну хвилину святкування ювілею побратими пам’ятають тих, хто не пошкодував власного життя, із пекла війни рятуючи своїх товаришів, а в глобальному сенсі – рятуючи свою Батьківщину.

Капітан Білокобильський Сергій Михайлович, помічник начальника зв’язку штабу бригади, загинув 19 липня 2014 року під час артилерійського обстрілу в районі с. Д’якове Антрацитівського р-ну Луганської області



Солдат, мобілізований Д′ячков Юрій Анатолійович, номер обслуги 2-ї гаубичної артилерійської батареї 1 гаубичного артилерійського дивізіону, загинув 25 серпня 2014 року під час обстрілу вогневої позиції в районі н.п Старобешево Донецької обл

Лейтенант Севостьянчик Дмитро Олександрович, командира обчислювального взводу батареї звукометричної розвідки дивізіону артилерійської розвідки ,загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з оточення в районі н.п. Новокатеринівка Донецької обл.

Лейтенант Габчак Іван Миколайович, командира взводу звукометричної розвідки батареї звукометричної розвідки дивізіону артилерійської розвідки загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з оточення в районі н.п. Новокатеринівка Донецької обл.

Солдат, мобілізований Завгородній Ігор Миколайович, загинув 11 вересня 2014 року під час здійснення маршу з Новомосковського полігону.

Сержант Сиротін Євгеній Олексійович, командир 2 гармати першого гаубичного артилерійського взводу 3 зведеної гаубичної артилерійської батареї, загинув 6 серпня 2014 рокупід час виходу з оточення оточення в районі смт Дьяково Луганської області.

Майор Третяк Петро Анатолійович, заступник командира 3-ї зведеної гаубичної артилерійської батареї по роботі з особовим складом , загинув 6 серпня 2014 рокупід час виходу з оточення оточення в районі смт Дьяково Луганської області.

Старший солдат, мобілізований Васін Михайло Валентинович, механік-водій підрозділу звукової розвідки, загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з оточення в районі населеного пункту Многопілля Донецької області

Олександра Воронцова, Олександр Максимов(фото)