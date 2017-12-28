У ЗНУ фестиваль шкільних медіа зібрав активних громадян

Деталі грудня 28, 2017

На факультеті журналістики Запорізького національного університету відбувся Фестиваль «Шкільні медіа – розвиток громади», який був організований

за підтримки Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України та Британської Ради в межах проекту "Активні громадяни".

Його мета – стимулювання творчої ініціативи учнів Запоріжжя й області щодо створення шкільних медіа з метою їх залучення до життя місцевої громади, розвитку критичного мислення школярів та виховання нового, свідомого медіаграмотного покоління, що володіє конкретними професійними компетентностями.

Учасники конкурсу із 46 шкіл Запорізької області подали понад 100 заявок у різних номінаціях: «Друковані ЗМІ», «Радіо», «Телебачення», «Сайт школи», «Рекламна продукція», «Моя єдина Україна». Конкурсна програма передбачала такі тематичні напрямки: «Життя шкільної громади», «Моя мала батьківщина», «Проблеми сучасної молоді», «Діти планети/вундеркінди серед нас», «Права дітей».

Географія учасників охоплювала Запорізький, Мелітопольський, Оріхівський, Веселівський, Гуляйпільський, Дніпрорудненський, Розівський і Чернігівський райони.

Участь у нагородженні переможців конкурсу взяли: заступник начальника управління Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Валентина Хіврич, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександр Гура, декан факультету журналістики ЗНУ Віктор Костюк, старший редактор творчо-виробничого об’єднання радіопрограм Запорізької філії Національної суспільної телерадіокомпанії України Сергій Колупов, ведуча та редактор програми «Акценти» на телеканалі «Z» Юлія Бурда, PR-менеджер Запорізької незалежної телерадіокомпанії «TV-5» Олександра Розиган, представник Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України Олександр Верьовкін та інші.

Оцінюючи результати конкурсу, члени журі відзначили, що отримали велике задоволення від цікавих та майстерних робіт учасників, завдяки яким їм вдалось поринути в шкільне життя.

За результатами розгляду поданих учасниками робіт журі шляхом голосування визначили кращі роботи у відповідних категоріях. Так, у номінації «Друковані ЗМІ» перемогли представники газети «Вісник Омельника» Омельницької загальноосвітньої школи I-III ступенів імені академіка М.А. Доллежаля Оріхівської районної ради Запорізької області. У номінації «Радіо» 1 місце виборола радіопрограма «Будьмо добрими і ввічливими» Костянтинівського ліцею «Ерудит» Мелітопольського району Запорізької області. У номінації «Телебачення» 1 місце здобув проект «Моя мала Батьківщина» Семенівської загальноосвітньої школи Мелітопольської районної ради Запорізької області. У номінації «Мультимедійна інтернет-публікація» перемогу вибороли представники сайту мультимедійних історій Запорізького класичного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області. У номінації «Рекламна продукція» 1 місце вибороли автори серії рекламних роликів (реклама гімназії, реклама вчителя фізичної культури, реклама кабінету інформатики та інші) Запорізької гімназії № 6 Запорізької міської ради Запорізької області. У номінації «Моя єдина Україна» переміг радіопроект «Доброго ранку, Темирівко» Темирівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Гуляйпільської районної ради Запорізької області.

Гран-прі фестивалю за креативність і професійність у підготовці медійного контенту отримав колектив Запорізької спеціалізованої школи-інтернату II-III ступенів «Січовий колегіум» Запорізької обласної ради.

Усіх переможців та учасників конкурсу нагородили відповідними дипломами і подарунками. Також для них викладачі факультету журналістики Запорізького національного університету провели майстер-класи з медійної грамотності.



Прес-служба ЗНУ