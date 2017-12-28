Запорізькі рятувальники спільно із співробітниками поліції провели профілактичний рейд місцями продажу піротехнічних виробів

Деталі грудня 28, 2017

27 грудня у Запоріжжі співробітники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області спільно з представниками Національної поліції

відвідали місця стихійного продажу піротехнічних виробів, поспілкувавшись з реалізаторами і покупцями. Метою заходу було попередити громадян щодо купівлі піротехніки у нелегальних місцях і з’ясувати, чи порушується закон в цій сфері.

Правоохоронці провели рейд на території Центрального ринку по виявленню незаконних місць продажу несертифікаваної піротехнічної продукції. Рятувальники розповіли поціновувачам салютів і феєрверків про види піротехніки і радіус їх небезпечної зони, акцентували увагу на тому, як правильно їх встановлювати і на яку відстань слід відійти, щоб не травмуватися в момент їх спрацьовування.

«Напередодні Новорічних свят співробітники ГУ НП посилюють контроль за незаконними місцями продажу піротехнічних виробів та проводять відповідні рейди. За сьогодні співробітниками поліції складаються вже 5 адміністративних актів та вилучено понад 1000 незаконних піротехнічних виробів. Справи будуть направлені до суду, де і будуть вирішувати питання адміністративної відповідальності», - зазначив старший інспектор превентивної діяльності ГУ НП у Запорізькій області капітан поліції Євген Токарєв.

У ході бесід, представники екстрених служб звертали увагу покупців на те, що при неправильному зберіганні, намоканні або необережному транспортуванні, що і відбувається при стихійній торгівлі, піротехніка може пошкодитися і стати небезпечною для використання.

“Багато громадян купують не сертифіковану піротехнічну продукцію і не підозрюють про приховану небезпеку, яка криється за,на перший погляд, простими речами. Слід завжди пам’ятати, що такі вироби вимагають підвищеної уваги при поводженні з ними, особливо для дітей. Піротехніка не завжди буває якісною та відповідає вимогам. Якщо ви все ж таки вирішили придбати піротехнічну продукцію, то зробіть це у спеціалізованій точці продажу, де компетентні співробітники нададуть вам безпечні та якісні вироби, а також необхідну інформацію щодо їхнього використання”, – зазначив головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання НС ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Олександр Шатіло.