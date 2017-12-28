«Киця на ім’я Джон» стала бойовим побратимом

Деталі грудня 28, 2017

«Голос війни. Історії ветеранів» - таку назву має книга спогадів бійців АТО, презентація якої відбулася у Києві.



На цей захід, організований ГО «Інтерньюз-Україна», запросили усіх 22 авторів, оповідання яких увійшли до збірки. Серед них і оглядач Радіо Запоріжжя, учасник АТО Герман Дубінін.

- До збірки включили й моє коротке оповідання «Киця на ім`я Джон», - розповів Герман. - В ньому йдеться про те, як третя батарея другого дивізіону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, в якій я служив, приїхала під Авдієвку, щоб брати участь у артилерійській підтримці нашої армії. На місці дислокації ми знайшли кішку, яка стала нашим справжнім фронтовим товаришем.

Варто наголосити, що автори спогадів непрофесійні письменники, тому для них були проведені спеціальні навчання з професійної майстерності.

Книга оповідань ветеранів АТО викликала зацікавлення серед киян і гостей, на презентації побувало близько сотні осіб.

Наклад першого видання книги – 1000 примірників, але згодом буде перевидання, тож, незабаром шукайте у книжкових магазинах книжку «Голос війни. Історії ветеранів».