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Фестиваль бітломанів «Let it Beatles»

Деталі
січня 06, 2017

З 16 по 18 січня вперше відбудеться фестиваль бітломанів «Let it Beatles». Подію організовує ГО «Центр мистецтв «Арт-Простір» за підтримки ПАТ «Запоріжсталь».
У програмі фестивалю візьмуть участь групи: - «Спів братів» (Черкаси); «Гурмани блюзу» (Харків); «BeatleVs» (Львів); «Бонь джаз тріо» (Україна - Польща); Get Back (Чернігів) та інші. Протягом трьох днів зі сцени лунатимуть знамениті пісні «Бітлз» у різних інтерпритаціях.
Крім того в кінозалі можна буде переглянути кінохроніку про історію легендарної ліверпульської четвірки.
Захід присвячується 60-річчю групи Куоррімен, заснованої Джоном Ленноном в 1957 році.
У фойє Палацу культури організовується виставка раритетів, пов'язаних з історією музикантів.
Особливою подією фестивалю стане відкриття пам'ятника Джону Леннону знаменитого скульптора Григорія Потоцького, подарованого місту запорізьким меценатом Дмитром Зусмановичем.
Також передбачено роботу фотозони, дитячого майданчика, вінілового шоу-руму, тематичного косплею, майданчика сувенірної продукції, стилізованого кафе.
Партнери фестивалю:
ПАТ "Запоріжсталь", Конкурс "Ми це місто", Стейк-Бар "Chicago Blues", Корпорація "Кераміст"
Інформаційний партнер - Телеканал ТВ5
Організатор - Центр мистецтв "Арт-Простір"
Час роботи виставки: з 10:00 до 21:00
Концертна програма: з 19:00 до 21:00

facebook.com/LetItBeatles.Zp
vk.com/LetItBeatles_Zp

Квитки за тел.: +380 61 270 94 44, або на сайтах
MUSIN.ZP.UA або KONTRAMARKA.UA

Вартість квитків: 80 - 100 грн

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