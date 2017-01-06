Деталі січня 06, 2017

З 16 по 18 січня вперше відбудеться фестиваль бітломанів «Let it Beatles». Подію організовує ГО «Центр мистецтв «Арт-Простір» за підтримки ПАТ «Запоріжсталь».

У програмі фестивалю візьмуть участь групи: - «Спів братів» (Черкаси); «Гурмани блюзу» (Харків); «BeatleVs» (Львів); «Бонь джаз тріо» (Україна - Польща); Get Back (Чернігів) та інші. Протягом трьох днів зі сцени лунатимуть знамениті пісні «Бітлз» у різних інтерпритаціях.

Крім того в кінозалі можна буде переглянути кінохроніку про історію легендарної ліверпульської четвірки.

Захід присвячується 60-річчю групи Куоррімен, заснованої Джоном Ленноном в 1957 році.

У фойє Палацу культури організовується виставка раритетів, пов'язаних з історією музикантів.

Особливою подією фестивалю стане відкриття пам'ятника Джону Леннону знаменитого скульптора Григорія Потоцького, подарованого місту запорізьким меценатом Дмитром Зусмановичем.

Також передбачено роботу фотозони, дитячого майданчика, вінілового шоу-руму, тематичного косплею, майданчика сувенірної продукції, стилізованого кафе.

Партнери фестивалю:

ПАТ "Запоріжсталь", Конкурс "Ми це місто", Стейк-Бар "Chicago Blues", Корпорація "Кераміст"

Інформаційний партнер - Телеканал ТВ5

Організатор - Центр мистецтв "Арт-Простір"

Час роботи виставки: з 10:00 до 21:00

Концертна програма: з 19:00 до 21:00

facebook.com/LetItBeatles.Zp

vk.com/LetItBeatles_Zp

Квитки за тел.: +380 61 270 94 44, або на сайтах

MUSIN.ZP.UA або KONTRAMARKA.UA

Вартість квитків: 80 - 100 грн