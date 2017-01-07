Фестиваль “Перлина Fest” запрошує показати самобутність нашої громади

Деталі січня 07, 2017

28 січня 2017 року в Києві пройде Міжнародний конкурс-фестиваль дитячо-юнацької творчості „Перлина Fest” під гаслом „Творчість заради майбутнього!”. Фестиваль має на меті показати усю культурну різноманітність України, увібравши самобутність традицій, що передаються від покоління до покоління.

До конкурсу та фестивалю запрошуються солісти та колективи, творчі роботи у трьох номінаціях: „Пісенний”, „Танцювальний”, „Оригінальний жанр”. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 7-10 років; 11-13 років; 14-17 років. Особливістю конкурсу є те, що молодим українцям пропонується показати звичаї своєї місцевості, а конкурсні дисципліни не обмежуватимуться однією категорією. Окремою номінацією конкурсу стане “Перлина громади” – особливий твір, який розкриває самобутність культури кожного регіону України. Журі конкурсу очолює Заслужений діяч мистецтв України, Академік Міжнародної Академії телевізійних наук та мистецтв (INTERNATIONAL AKADEMY of TELEVISION arts & sciences) Олена Загороднюк.

Захід відбудеться за сприяння Київської міської державної адміністрації та органів місцевого самоврядування Всеукраїнської асоціації „Українська асоціація районних та обласних рад”. Кошти від заходу будуть спрямовані до Центру реабілітації та допомоги дітям-сиротам (Благодійна організація „Місто щасливих дітей” http://mistoditey.org).

Контакти оргкомітету: 044-586-40-11, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційна Інтернет-сторінка фестивалю: http://perlyny.com.ua/

Організатори заходу запрошують долучитись та взяти участь у конкурсі усіх бажаючих.